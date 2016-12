02.08.2012 | News Kündigung

Arbeitgeber durfte bei Kündigung auf private Chatprotokolle des Mitarbeiters zugreifen

Bild: MEV-Verlag, Germany

Ein Arbeitgeber fand auf dem betrieblichen PC in privaten Chatprotokollen eines Mitarbeiters Hinweise, mit denen er ein Vermögensdelikt zu Lasten der Firma beweisen konnte. War dieser „Übergriff “ in die Privatsphäre gerechtfertigt? Ja, sagt das LAG Hamm in einem aktuellen Fall.mehr