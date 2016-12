12.02.2014 | News Kennzeichnung von Werbung

Bezahlte Pressebeiträge sind als „Anzeige“ zu kennzeichnen - „sponsored by ...“ reicht nicht

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Redaktionelle Pressebeiträge, für die ein Unternehmen ein Entgelt bezahlt, müssen als „Anzeige“ gekennzeichnet werden. Die Bezeichnung „Sponsored by ...“ ist unpräzise und verdeutlicht nicht ausreichend den Anzeigencharakter, so der BGH in seiner aktuellen Entscheidung zum Presserecht.mehr