15.06.2015 | News Arglistiges Verteidigungsverhalten

Anwalt darf Antrag dem Gericht nicht unauffällig "unterjubeln"

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ein Entbindungsantrag bezüglich der Erscheinungspflicht in einer Bußgeldsache ist nicht ordnungsgemäß angebracht worden, wenn er vom Verteidiger in einem umfangreichen Schriftsatz versteckt wurde und zudem so kurzfristig bei Gericht eingeht, dass er bei gewöhnlichem Geschäftsgang vor Beginn der Verhandlung nicht erkannt wird.mehr