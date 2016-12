Anwaltshonorar

27.09.2012 | News Gebührenfrei?

Keine Erstberatung "für lau" beim Anwalt

Herr Rechtsanwalt, wie ist das eigentlich ... So ähnlich fangen manche potentielle Mandanten am Telefon oder in der Kanzlei ein Gespräch an - in der Hoffnung auf eine kostenlose Einstiegsberatung, um sich zu entscheiden, ob sie in dieser Sache Geld in die Hand nehmen möchten. Doch das muss sich der Berufsstand nicht antun, entschied das AG Wiesbaden. Beratung ist Beratung und per se kostenpflichtig.