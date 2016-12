17.10.2013 | News Mecklenburg-Vorpommern

Land will Altersgrenze für Verbeamtung auf 40 Jahre senken

Mecklenburg-Vorpommern will die Altersgrenze für die Verbeamtung von Landesbediensteten generell auf 40 Jahre senken. Somit würden Lehrer bei der Verbeamtung nicht schlechter behandelt, teilte der schulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Butzki, am Mittwoch in Schwerin mit.