04.04.2013 | News Alkoholisierte Mitarbeiter

Führungskräfte sollten schnell und konsequent handeln

Trotz Alkoholverbot im Betrieb kann es vorkommen, dass ein Mitarbeiter betrunken ist. Oder er ist wegen Drogen oder Medikamenten nicht arbeitsfähig. Doch wie reagiert man als Führungskraft am besten in so einer Situation?mehr