05.08.2016 | News Neue IAB-Studie

Manche Fachkräfte verdienen mehr als Akademiker

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ein Uni-Abschluss und anschließend ein Job mit Topverdienst - diese Hoffnung bleibt für so manchen Akademiker ein Traum. In einigen Branchen müssen Hochschulabsolventen sogar hinnehmen, dass Facharbeiter an ihnen gehaltsmäßig vorbeiziehen.mehr