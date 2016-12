09.11.2015 | News GWA Herbstmonitor

Kommunikationsagenturen erneut mit Umsatzzuwachs

Bild: Haufe Online Redaktion

84 Prozent der Agenturen im Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) rechnen für 2016 mit einem Umsatzzuwachs und geben diesen im Schnitt mit 7,3 Prozent an. Schon in diesem Jahr lag die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr bei rund 5,8 Prozent. So das Ergebnis des GWA Herbstmonitors.mehr