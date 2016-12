19.02.2013 | News Ärztekorruption

Pharmabranche will Ärztezuwendungen veröffentlichen

Bild: Haufe Online Redaktion

Die massive Kritik an den Zuwendungen der Pharmaindustrie und die Korruptionsvorwürfe an die Ärzteschaft zeigen Erfolge: Die Pharmabranche verspricht mehr Transparenz und will die Zahlungen an Ärzte offen legen.mehr