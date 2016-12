17.07.2015 | News Rentenversicherung

Anteil der älteren Mitarbeiter stark gestiegen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Anteil der älteren Mitarbeiter im Job ist in den vergangenen Jahren in keinem EU-Land so stark gestiegen wie in Deutschland. Das normale Rentenalter ist trotz aller Forderung nach flexibleren Übergängen in den Ruhestand dabei aber für die meisten maßgebendmehr