12.12.2013 | News Werbung und Adresshandel

Düsseldorfer Kreis gibt Hinweise zur datenschutzkonformen Werbung

Bild: Haufe Online Redaktion

Was ist erlaubt und was nicht? In Sachen Werbung gibt es nach wie vor viele Unsicherheiten – bei Werbetreibenden, aber auch bei Adressaten. Welche Regelungen zu beachten sind, hat jetzt die Arbeitsgruppe „Werbung und Adresshandel“ des Düsseldorfer Kreises in einem Dokument zusammengefasst.mehr