26.04.2016 | News Arbeitgeberattraktivität

Dieselgate kratzt am Image der Automobilhersteller

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Automobilhersteller verlieren an Attraktivität für Absolventen. Die Absolventen zieht es stattdessen vermehrt in andere Branchen, wie die Luft- und Raumfahrtindustrie und zu den Beratungen, so die Ergebnisse des Trendence Graduate Barometers 2016.mehr