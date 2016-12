09.01.2014 | News Internetabmahnungen wegen Filesharing

Eltern haften als Anschlussinhaber nicht für erwachsene Kinder

Bild: Haufe Online Redaktion

Zu Filesharing hat der BGH hat in einem Abmahnfall die Störerhaftung für Internet-User begrenzt. In einem von einem hartnäckigen Vater erstrittenem Grundsatzurteil hat er entschieden, dass der Anschlussinhaber in der Regel nicht für widerrechtliches Verhalten erwachsener Familienmitglieder haftet.mehr