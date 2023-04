Die Wesentlichkeitsanalyse ist das zentrale Instrument, das Unternehmen dabei hilft, einen Fokus bei ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten zu setzen. Sie ermöglicht es, klare Ziele zu definieren, Ressourcen zu bündeln und die Qualität der Berichterstattung zu verbessern.

Unternehmen stehen bei der Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie vor der Herausforderung, jene Nachhaltigkeitsthemen zu identifizieren, die für das Unternehmen zu priorisieren sind. Gleichzeitig werden damit auch Themen als unwesentlich eingestuft, sodass es Unternehmen hilft, den entsprechenden Fokus im Bereich Nachhaltigkeit zu setzen. Die Wesentlichkeitsanalyse ist das geeignete Instrument, um diese Priorisierung vorzunehmen und ermöglicht Unternehmen, klare Ziele zu definieren, Ressourcen zu bündeln und die Qualität der Berichterstattung zu verbessern. Oftmals wird dieses Potenzial von Unternehmen für das strategische Management nicht genutzt und lediglich für die nichtfinanzielle Berichterstattung herangezogen. Zudem wird die Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse oft als Herausforderung gesehen, die durch unterschiedliche Begriffsdefinitionen, widersprüchliche anzuwendende Standards sowie unklare Vorgehensmodelle zu unternehmensindividuellen Lösungen führen. (Vgl. Jones/Comfort/Hillier, 2015.)

Erweiterter Ansatz der Wesentlichkeitsanalyse: doppelte Materialität

Ursprünglich umfasste der Begriff der Wesentlichkeit den Einfluss des Themas auf die Performance des Unternehmens sowie die Relevanz für Stakeholder in der Interpretation der Unternehmensergebnisse, reflektierte also in erster Linie die Shareholder-Perspektive. Dieser Ansatz ist im Bereich Nachhaltigkeit nach wie vor in amerikanischen Unternehmen weit verbreitet. (Vgl. Katz/McIntosh, 2021.) Ein erweiterter Ansatz wird durch den GRI-Standard (Global Reporting Initiative) vertreten, wobei hier nicht nur die Auswirkungen der Themen auf das Unternehmen (Outside-in), sondern zudem der Einfluss des Unternehmens auf das Thema (Inside-out) im Vordergrund steht. Die Outside-in Perspektive wird also durch eine Inside-out Perspektive ergänzt. Dieses Konzept der zweifachen Materialität nach GRI definiert die Wesentlichkeit auf Basis von zwei Dimensionen:

Der Einfluss des Themas auf die Entscheidungen von Stakeholdern hinsichtlich des Unternehmens

Die Erheblichkeit des Impacts des Unternehmens auf ein Thema. (Vgl. GRI, 2016.)

Auch der aktuell von EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) miterarbeitete Entwurf der CSRD folgt dem Konzept der zweifachen Materialität. (Vgl. EFRAG, 2021.)

Zudem schlagen mehrere Organisationen zum Setzen von Standards im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements, darunter CDP, GRI, IIRC und SASB das Konzept der dynamischen Materialität vor, dass derzeit erarbeitet wird. In diesem Konzept soll berücksichtigt werden, dass Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit in ihrer Bedeutung auf das finanzielle Ergebnis von Unternehmen zulegen oder verlieren können. Dieses Konzept soll Unternehmen dabei helfen, die künftige Wesentlichkeit von Themen zu antizipieren und dementsprechend frühzeitig die richtigen Maßnahmen zu setzen bzw. Stakeholder frühzeitig informieren zu können. (Vgl. WEF, 2020)

Welche Themen werden als wesentlich beurteilt?

Mit Blick auf die Themen, die als wesentlich zu beurteilen sind, ist das Spektrum grundsätzlich äußerst breit und sehr divers. Ausgangspunkt können hier die 17 UN SDGs (Sustainable Development Goals), also die global anerkannten Ziele, die für die Menschheit insgesamt als relevant gesehen werden und für die von Unternehmen ein Beitrag geleistet werden kann, bieten (siehe Abbildung unten). Hinter diesen 17 Zielen stehen 169 Zielvorgaben, die unterschiedlichste Themenstellungen adressieren. Die Ziele sind ein erster Anhaltspunkt für die Identifikation von wesentlichen Themen für Unternehmen.

Bild: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. UNSDG – United Nations Sustainable Development Goals

In der Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse können sich Unternehmen an verschiedenen vorhandenen Standards und Methoden orientieren. Ein klares Vorgehensmodell wird von den Standards allerdings nicht bereitgestellt. Im Weiteren wird daher ein pragmatisches Vorgehen beschrieben, das sich bereits in der Praxis bewährt hat. Dieses modellhafte Vorgehen orientiert sich am GRI-Standard und gliedert sich in drei Schritte:

1. Erstellung einer Long-List:

Unternehmen erstellen eine erste Liste, die alle Nachhaltigkeitsthemen enthält, die für das Unternehmen grundsätzlich relevant sein können. Diese Long-List umfasst bei großen Unternehmen in der Regel etwa 100 Themen und deckt alle Ziele der UNSDG ab.

2. Vorauswahl und Erstellung einer Short-List:

Die 100 Themen der Long-List werden durch interne Fachexperten auf etwa 30-40 Themen reduziert. Dabei werden Themen, auf die das Unternehmen keinen oder nur geringen Einfluss hat, nicht übernommen. Oftmals werden bei mitteleuropäischen Unternehmen Themen rund um den Schutz des Lebens unter Wasser oder zur Vermeidung von Kinderarbeit in der Erstellung der Short-List depriorisiert.

3. Priorisierung der wesentlichen Themen:

Die Priorisierung der wesentlichen Themen erfolgt anhand der zwei von GRI vorgegebenen Kriterien. Jene Themen, die in beiden Kriterien hoch eingestuft werden, sind als wesentliche Themen zu dokumentieren.

Einfluss auf Stakeholder Entscheidungen und Beurteilungen:

Dieses Kriterium wird im Rahmen von Befragungen mit internen und externen Stakeholdern bestimmt. Dabei kann der Einfluss des Themas durch Likert-Skalen erhoben werden. In der konkreten Fragestellung ist jedenfalls hervorzuheben, dass nicht die Bedeutung des Themas für den Stakeholder generell evaluiert wird, sondern spezifisch die Bedeutung des Themas auf Entscheidungen des Stakeholders hinsichtlich des Unternehmens.

Erheblichkeit des ökonomischen, ökologischen und sozialen Impacts des Unternehmens:

Der Impact von Unternehmen kann mit verschiedenen Methoden erhoben werden. Mit der quantitativen Methode werden die Auswirkungen messbar gemacht und teilweise sogar monetarisiert. Externalitäten werden identifiziert und in komplexen Umrechnungen als externe Kosten oder Nutzen ausgewiesen. Halbquantitative Ansätze bieten im Vergleich zur quantitativen Methode keine berechneten Werte, sondern relative Einordnungen als Ergebnis von Experten- und Stakeholderbefragungen. Rein qualitative Verfahren sind als Ergänzung hilfreich, aber nicht allein für eine valide Einschätzung ausreichend. Tab. 1 bietet einen Überblick über die 3 Verfahren. Bei der Auswahl der Methode sind jedenfalls Aufwand und Nutzen abzuwägen. Ein halbquantitatives Verfahren wird daher in der Regel von Unternehmen gegenüber quantitativen Verfahren bevorzugt. (Vgl. Taubken/Feld, 2017.)

Quantitativ Halbquantitativ Qualitativ Umsetzung Je nach Studien-Design Likert-Skala Leitfrageninterviews Ergebnisformat Berechnete Werte Relative Einordnungen Inhaltliche

Aussagen Ressourcenbedarf Hoch Gering Mittel Zeitbedarf Hoch Gering Gering Erkenntnistiefe Hoch Mittel Hoch Eignung für

Wesentlichkeitsanalyse Hoch Mittel Keine

(Tabelle „Vergleich der Methoden zur Impact-Bewertung“, vgl. Taubken/Feld, 2017.)

Für gewöhnlich werden 8-15 Themen als für das Unternehmen wesentlich eingestuft. Das Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse kann als Matrix dargestellt werden:

Bild: Haufe Online Redaktion Beispielhaftes Ergebnis für die Wesentlichkeitsanalyse eines Energieversorgers

Priorisierung von Themen in der unternehmerischen Praxis

In der unternehmerischen Praxis wird eine weitere Abstufung innerhalb der wesentlichen Themen vorgenommen. Jene Themen, die direkt das Geschäftsmodell eines Unternehmens betreffen, also zum Beispiel das Thema Kreislaufwirtschaft für einen Hersteller von Verpackungsmaterial, werden nochmals hervorgehoben. Diese Themen bekommen besondere Aufmerksamkeit durch die Unternehmensleitung und gehen direkt in ihre Verantwortung über. Andere Themen, die nicht in erster Linie das Geschäftsmodell betreffen, also zum Beispiel Datenschutz oder Diversität, werden dagegen in die Verantwortung der Unternehmensfunktionen übergeben. Je nach Unternehmen, kann das Thema Datenschutz aber auch von so hoher Relevanz sein, dass die Unternehmensleitung direkt Verantwortung dafür übernehmen sollte.

Die Abbildung unten zeigt, wie ein Energieversorger die wesentlichen Themen noch einmal in zwei Stufen priorisiert hat. Die Themen im inneren Kreis betreffen direkt das Leistungsangebot für die Kunden und werden durch den Unternehmensvorstand gesteuert, während die Themen im äußeren Kreis durch das Nachhaltigkeitsteam mit Geschäftsbereichen und Funktionen koordiniert werden.

Bild: Haufe Online Redaktion Beispiel: Priorisierung wesentlicher Themen eines Energieversorgers

Die identifizierten wesentlichen Themen sind in den weiteren Instrumenten der nachhaltigen Unternehmensstrategie zu reflektieren, um die Durchgängigkeit der Strategie sicherzustellen. Das inkludiert das strategische Leitbild mit dem Unternehmenszweck, das Geschäftsmodell sowie die strategischen Ziele, Kennzahlen und strategischen Initiativen.

Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem Buch Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung, das 2021 bei Haufe erschienen ist. Hier geht es zum Buch.