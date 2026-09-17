Beim Jahresabschluss erläutert ein Geschäftsführer die gestiegenen Personalkosten. Sein Unternehmen hat monatelang an einem neuen Fertigungsverfahren gearbeitet, mehrere Versuche verworfen und schließlich eine Lösung gefunden. Auf die Frage nach der Forschungszulage antwortet er: "Wir haben doch nur einen Kundenauftrag bearbeitet."

An diesem vereinfachten Beispiel lässt sich das Problem gut erkennen. Der Geschäftsführer denkt an den Auftrag, den sein Betrieb erfüllt hat. Die Steuerkanzlei sieht zunächst die Kosten und muss herausfinden, welche Entwicklungsarbeiten dahinterstehen.

Die Forschungszulage lässt sich auch jetzt noch prüfen. Allerdings müssen die Beteiligten womöglich aus der Erinnerung erklären, wer an welchen Versuchen gearbeitet hat und welche Rechnungen dazugehören. Solche Nacharbeiten lassen sich vermeiden, wenn die Steuerkanzlei schon zu Beginn von den Vorhaben erfährt.

Die Antragstellung im Mandat klären

Steuerberater können den Antrag auf Forschungszulage beim Finanzamt für ihre Mandanten vorbereiten und als Bevollmächtigte einreichen. Grundlage der Vertretung ist § 80 AO. Nach § 33 StBerG beraten und vertreten Steuerberater ihre Auftraggeber in Steuersachen im Rahmen ihres Auftrags.

Daraus folgt aber keine allgemeine Pflicht, für jeden Mandanten Forschungszulage zu beantragen. Entscheidend ist, welche Leistungen das konkrete Mandat umfasst. Kanzlei und Mandant sollten deshalb frühzeitig klären, ob die Beratung und Antragstellung übernommen werden und welche Unterlagen das Unternehmen liefern muss.

Dabei geht es um zwei Anträge:

zunächst um die Bescheinigung bei der Bescheinigungsstelle Forschungszulage, kurz BSFZ,

anschließend um die Forschungszulage beim Finanzamt.

Die BSFZ benötigt eine fachliche Beschreibung der Entwicklungsarbeiten; im steuerlichen Antrag müssen die begünstigten Vorhaben und Aufwendungen überprüfbar angegeben werden. Für beide Schritte sollte feststehen, wer den Antrag bearbeitet und welche Bevollmächtigung erforderlich ist.

Nach den ungelösten technischen Fragen fragen

Mit der Frage "Betreiben Sie Forschung und Entwicklung?" kommt man nicht bei jedem Mandanten weiter. Der Maschinenbauer spricht vielleicht von einer Sonderkonstruktion, der Softwareentwickler von einer Kundenanpassung. Ob die Arbeiten begünstigt sein können, lässt sich an diesen Bezeichnungen nicht ablesen.

Hilfreicher ist eine Frage nach der konkreten Aufgabe: Was ließ sich mit den bisher verfügbaren Lösungen technisch nicht bewältigen? Daran kann sich das Gespräch über die versuchten Lösungswege und aufgetretenen Schwierigkeiten anschließen. Meist lässt sich dabei auch klären, wer im Unternehmen die Arbeiten näher erläutern kann.

Im Maschinenbaubeispiel soll etwa ein neuer Werkstoff mit hoher Präzision bearbeitet werden. Unter wechselnden Temperaturen gelingt das noch nicht zuverlässig, weshalb der Betrieb verschiedene Verfahren und Einstellungen systematisch untersucht. Hier lohnt sich eine nähere FuE-Prüfung; die Förderfähigkeit steht damit noch nicht fest.

Die BSFZ beurteilt insbesondere Neuartigkeit, Risiko beziehungsweise Unwägbarkeit und Planmäßigkeit. Hohe Kosten, ein anspruchsvoller Kunde oder ein ungewisser Absatzmarkt belegen diese Kriterien für sich genommen nicht. Auch der Einsatz von KI oder eine aufwendige Softwareeinführung lassen allein noch keinen Schluss auf begünstigte Entwicklung zu.

Die technischen Angaben kommen aus dem Unternehmen

Auf einer Rechnung steht "Programmierleistungen". Ob damit eine experimentelle Entwicklung, die Anpassung einer Standardsoftware oder deren Einführung abgerechnet wurde, bleibt offen. Das müssen die für den Auftrag Verantwortlichen erklären können.

Die Steuerkanzlei braucht deshalb einen Ansprechpartner, der die Entwicklungsarbeiten kennt. In einem kleinen Betrieb kann das der Geschäftsführer sein, in einem größeren Unternehmen der Entwicklungsleiter oder technische Projektleiter. Die Buchhaltung allein kann solche Rückfragen nicht immer beantworten.

Für das erste Gespräch genügt eine kurze Projektbeschreibung: Was soll entwickelt werden, welche Lösungen gibt es bereits und welche technischen Fragen sind noch offen? Dazu kommen die geplanten Arbeitsschritte, der tatsächliche Beginn und die beteiligten Mitarbeiter. Auch vorgesehene externe Leistungen gehören in diese Übersicht.

Testberichte und Entwicklungsprotokolle helfen, die Angaben nachzuvollziehen. Mit einer allgemeinen Aussage wie "Wir verbessern unsere Produktion" lässt sich die technische Aufgabe dagegen kaum beurteilen.

Nicht jede Stunde im Kundenauftrag ist Entwicklungszeit

Zum selben Kundenauftrag können Entwicklungsversuche, die spätere Einrichtung der Serienfertigung und die Schulung der Bediener gehören. Eine gemeinsame Auftragsnummer macht daraus noch keine durchgehend begünstigte Tätigkeit. Die einzelnen Arbeiten müssen voneinander abgegrenzt werden.

§ 2 Abs. 2 FZulG zieht die Grenze dort, wo Produkt oder Verfahren im Wesentlichen festgelegt sind und die weiteren Arbeiten vor allem der Marktentwicklung oder dem reibungslosen Produktionsbetrieb dienen. Die technische Projektleitung sollte daher festhalten, welche Arbeitsschritte zur Entwicklung gehören. Darauf kann die Steuerkanzlei bei der Kostenzuordnung aufbauen.

Für die Personalkosten braucht die Kanzlei die nach § 3 FZulG berücksichtigungsfähigen Lohnbestandteile und den Anteil der begünstigten Tätigkeit. Ein Entwickler arbeitet möglicherweise auch in der Wartung oder Kundenbetreuung. Sein Gehalt lässt sich deshalb nicht allein aufgrund der Stellenbezeichnung vollständig ansetzen.

Die Mitarbeiter sollten ihre FuE-Zeiten arbeitstäglich auf das jeweilige Projekt erfassen und die Aufzeichnungen regelmäßig vom fachlich Verantwortlichen prüfen lassen. Dafür stellt das BMF ein Stundenzettelmuster bereit. Ein vorhandenes Zeiterfassungssystem kann ebenfalls verwendet werden, wenn sich die erforderlichen Angaben daraus nachvollziehen lassen.

Anschließend stimmt die Steuerkanzlei die Aufzeichnungen mit den Arbeitszeit- und Lohndaten ab. Die Zuordnung zu den Entwicklungsarbeiten erläutert das Unternehmen.

Unterlagen zusammenführen und Rückfragen zuordnen

Projektbeschreibung, Zeitaufzeichnungen und Kostenunterlagen sollten dieselbe Projektkennung tragen. Für externe Leistungen werden außerdem Vertrag und Leistungsbeschreibung benötigt. Sind etwa Entwicklung, Lizenzen und Schulungen gemeinsam beauftragt, müssen die Leistungen und die zugehörigen Entgelte erkennbar getrennt sein.

Die Steuerkanzlei muss auch wissen, welche anderen Förderungen das Unternehmen für die Arbeiten erhält. Bereits anderweitig geförderte Aufwendungen dürfen insoweit nicht nochmals in die Bemessungsgrundlage der Forschungszulage eingehen. Ein Förderbescheid sollte deshalb zusammen mit der zugehörigen Kostenaufstellung vorliegen; die Zuschusshöhe allein erklärt mögliche Überschneidungen nicht.

Im Betrieb und in der Kanzlei sollte klar sein, wer fehlende Unterlagen beschafft, technische Angaben prüft und Änderungen weitergibt. Ebenso muss jemand die Fristen im Blick behalten. So bleibt eine Rückfrage nicht liegen, weil sich keiner für ihre Beantwortung zuständig sieht.

Bei komplexen Vorhaben kann ein technischer Spezialist helfen, die Entwicklungsarbeiten abzugrenzen und verständlich zu beschreiben. Die fachliche Darstellung stimmt er mit der Kanzlei und ihrer steuerlichen Kostenaufstellung ab.

Was der Projektbeginn für die Pauschale ab 2026 bedeutet

Wie wichtig die zeitliche Einordnung ist, zeigt die seit 2026 geltende Gemein- und Betriebskostenpauschale. Nach § 3 Abs. 3b FZulG beträgt sie 20 Prozent der dort genannten förderfähigen Aufwendungen und gilt für begünstigte Vorhaben, die nach dem 31.12.2025 begonnen haben. Der tatsächliche Entwicklungsbeginn muss daher aus den Unterlagen hervorgehen.

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Eine GmbH beginnt ihr begünstigtes Vorhaben im Februar 2026 und hat 200.000 EUR förderfähige Aufwendungen vor dieser Pauschale. Unterstellt man, dass die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind und keine Überschneidungen mit anderen Förderungen bestehen, kommen 40.000 EUR hinzu. Aus der Bemessungsgrundlage von 240.000 EUR ergeben sich beim regulären Satz von 25 Prozent 60.000 EUR Forschungszulage.

Für kleine und mittlere Unternehmen nach der maßgeblichen EU-Definition ist auf Antrag ein Satz von 35 Prozent möglich; im Beispiel wären es 84.000 EUR . Hat das Vorhaben dagegen bereits im November 2025 begonnen, greift die neue Pauschale nicht. Bei ansonsten gleichen Annahmen ergeben sich aus den 200.000 EUR Aufwendungen 50.000 EUR beziehungsweise 70.000 EUR Forschungszulage.

Eine neue Kostenstelle oder ein anderer Projektname ändern den tatsächlichen Beginn eines laufenden Vorhabens nicht. Bei mehrjährigen Entwicklungen muss sich aus den Arbeiten ergeben, wie das Vorhaben zeitlich und sachlich abzugrenzen ist. Für den erhöhten KMU-Satz ist außerdem eine gesonderte Prüfung erforderlich; die Mitarbeiterzahl der einzelnen Gesellschaft reicht dafür nicht aus.

Eine positive Bescheinigung ist noch kein Zahlungseingang

Der Antrag beim Finanzamt erfolgt nach Ablauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres. Die BSFZ-Bescheinigung bestätigt nicht zugleich, dass sämtliche intern gebuchten Entwicklungskosten förderfähig sind.

Für die Liquiditätsplanung ist außerdem entscheidend, wann die Zulage steuerlich berücksichtigt wird. Nach § 10 Abs. 1 FZulG wird die festgesetzte Zulage grundsätzlich bei der nächsten erstmaligen Festsetzung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet; ein verbleibender Überschuss wird erstattet. Im Mandantengespräch sollte deshalb deutlich werden, welcher Betrag bislang nur berechnet wurde und welcher bereits festgesetzt ist.

Die Steuerkanzlei erklärt die noch offenen Schritte und prüft, ob die Vorauszahlungen angepasst werden können. Ein erwarteter Förderbetrag sagt für sich genommen noch nichts über einen gesicherten Auszahlungstermin aus.

Das Thema im laufenden Mandat aufgreifen

Ein neuer Entwicklungsauftrag oder eine geplante Investition bietet Gelegenheit, nach den technischen Arbeiten zu fragen. Gibt es Anhaltspunkte für FuE, kann die Kanzlei einen Termin mit dem zuständigen Ansprechpartner vereinbaren.

Bei laufenden Projekten hilft ein kurzer regelmäßiger Austausch, beispielsweise einmal im Quartal. Das Unternehmen berichtet über geänderte Entwicklungsziele, neue Auftragnehmer oder zusätzliche Förderungen; die Kanzlei prüft die Folgen für Kostenansatz und Verfahren. Rückfragen lassen sich dann beantworten, solange die Arbeiten den Beteiligten noch gegenwärtig sind.

Beim nächsten Jahresabschluss kann der Geschäftsführer die gestiegenen Personalkosten dann anhand der Projektunterlagen erklären. Die Kanzlei kennt das Vorhaben und hat die Aufzeichnungen bereits im Laufe des Jahres mit dem Unternehmen abgestimmt. Ob und in welcher Höhe Forschungszulage beantragt werden kann, lässt sich auf dieser Grundlage gezielt prüfen.