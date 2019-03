Ist die Höhe der Kinderfreibeträge zu niedrig?

Bild: Corbis Er sieht es wohl genauso wie das Niedersächsische FG.

Der Gesetzgeber hat die Kinderfreibeträge in § 32 Abs. 6 EStG (nicht nur) im Streitjahr 2014 in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen. Davon ist der 7. Senat des Niedersächsischen FG überzeugt. Er hat daher im Anschluss an seine mündliche Verhandlung am 2.12.2016 beschlossen, das Klageverfahren auszusetzen und das Verfahren dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorzulegen.