Investitionszulage wegen Erweiterung einer bestehenden BS

Serie, Teil 10: Betreibt ein Unternehmer in den neuen Bundesländern oder in einem begünstigten Teil Berlins sein Unternehmen, sollte bei in naher Zukunft geplanten Investitionen beachtet werden, dass die Investitionszulage bei Investitionsbeginn ab dem 1.1.2012 zum Teil deutlich sinkt.Weiter