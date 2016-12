Ihre Favoriten: BFH-Besprechungen in 2011

Nach dem Urteil können Aufwendungen für ein im Anschluss an das Abitur durchgeführtes Medizinstudium sowie für eine berufliche Erstausbildung als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar sein.

Schließt eine Personenhandelsgesellschaft eine Lebensversicherung auf das Leben eines Angehörigen eines Gesellschafters ab, so können Ansprüche und Verpflichtungen aus dem Vertrag dem Betriebsvermögen zuzuordnen und die Lebensversicherungsprämien als Betriebsausgaben zu beurteilen sein.

3.

Sachbezüge: Unterscheidung zwischen Sachbezug und Barlohn Verbindet der Arbeitgeber eine Zahlung an den Arbeitnehmer mit der Auflage, den empfangenen Geldbetrag nur in einer bestimmten Weise zu verwenden, liegt keine Barlohnzahlung sondern ein Sachbezug i.S. § 8 Abs. 2 Satz 9 vor (Änderung der Rechtsprechung).

Urteil v. 11.11.2010, VI R 27/09, veröffentlicht am 9.2.2011