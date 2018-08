Zeit und Recht : Uli Hoeneß - nach der Halbzeit in die Freiheit?

Uli Hoeneß hat Antrag auf vorzeitige Haftentlassung nach Verbüßung der Hälfte seiner Freiheitsstrafe gestellt. Im Falle der Bewilligung könnte für den Fußballgiganten am 2. März das Tal der Tränen durchschritten sein. Was spricht dafür, was dagegen? Weiter