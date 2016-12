Unter welchen Voraussetzungen ist im Rahmen der doppelten Haushaltsführung von einem eigenen Hausstand im im hälftigen Miteigentum stehenden elterlichen Haus bzw. von der Eingliederung in den elterlichen Haushalt auszugehen?

In welchem Umfang schließt die Gewährung eines Behinderten-Pauschbetrages nach § 33b EStG den Ansatz haushaltsnaher Dienstleistungen nach § 35a EStG aus?

Ist die Steuervergünstigung nach § 13a Abs. 1 und 2 i.V.m. Abs. 4 Nr. 3 ErbStG a.F. auf den schenkweisen Erwerb von Anteilen an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft -zu deren Vermögen Anteile an einer inländischen Kapitalgesellschaft gehören- anwendbar?

Kapitalanleger

Einbringungsgeborene Anteile Mindert eine zur Verhinderung des Scheiterns eines Börsengangs an einen Mitgesellschafter für dessen Verpflichtung, seine Aktien innerhalb einer Stillhalteperiode nicht zu veräußern, gezahlte Stillhalteprämie den anlässlich des Börsengangs erzielten Gewinn aus der Veräußerung einbringungsgeborener Aktien in voller Höhe oder nur anteilig im Verhältnis der veräußerten zu den insgesamt gehaltenen Aktien? Sind Zinsaufwendungen des Gesellschafters für ein als Brückenfinanzierung bis zum Börsengang aufgenommenes Darlehen Veräußerungskosten oder nachträgliche Sonderbetriebsausgaben bei dem in die AG eingebrachten Mitunternehmeranteil? Unterliegen die Stillhalteprämie sowie die Zinsaufwendungen dem Halbabzugsverbot?