Haben Größe und technische Komplexität des Wirtschaftsguts Einfluss auf die zur Feststellung des Anschaffungszeitpunkts notwendige Beurteilung, in welchem sachlichen und zeitlichen Umfang Maßnahmen zur Herstellung der vollständigen Betriebsbereitschaft (noch) als unwesentlich und innerhalb kurzer Zeit unschwer nachzuholen anzusehen sind?

Arbeitnehmer

Entfernungspauschale Handelt es sich bei einer Fachhochschule für die Dauer eines von vornherein auf vier Jahre begrenzten Ingenieurstudiums einer ausgebildeten technischen Zeichnerin, die nur in sehr geringem Umfang als solche an ihrem Wohnsitz tätig ist, um eine Betriebsstätte, so dass Aufwendungen für die im Durchschnitt 2-mal wöchentlich zurückgelegten Wege zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte nur nach Maßgabe des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 Satz 2 EStG zu berücksichtigen sind?