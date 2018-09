Liegt eine Geschäftsveräußerung im Ganzen i. S. v. § 1 Abs. 1a UStG vor, wenn der veräußernde Unternehmer sein Geschäft aufgeteilt und auf zwei Rechtssubjekte, nämlich auf eine GbR und auf eine GmbH & Co. KG, übertragen hat?

Unternehmer

Vorsteuerabzug: Fotovoltaikanlage Liegt eine Lieferung nach § 3 Abs. 1 UStG vor, die den Erwerber der Fotovoltaikanlage zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn er aufgrund des Pachtvertrags kein Zugriffsrecht und keine Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der unmittelbar an den Pächter gelieferten Anlage erhält, der Pächter für die Wartung, Pflege und Erneuerung zuständig ist und nach Beendigung des Pachtverhältnisses die Anlage an den Pächter oder an einen von diesem zu benennenden Dritten zu einem bereits bestimmten Preis zu verkaufen ist?