Führt die umfassende Zuordnung des Stimmrechts zum Nießbraucher eines Kommanditanteils bei einer Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt dazu, dass dem Kommanditisten Mitunternehmerinitiative fehlt und er daher kein Mitunternehmer ist, so dass eine Steuerbefreiung ausscheidet?

Ist bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung im Reihengeschäft aufgrund einer vom letzten Abnehmer in der Kette beauftragten Abholung die Warenbewegung der ersten Lieferung zuzurechnen? Kommt es bei der Zuordnung der Warenbewegung zur ersten Lieferung auf die Kenntnis des inländischen Erstlieferers bei Abschluss des Kaufvertrags und nicht auf die Kenntnis bzw. das Erkennen können zum Zeitpunkt der sich anschließenden Beförderung im Auftrag des letzten Abnehmers an?

Ist der auf die Verpflegungsleistungen entfallende Preisanteil an den von der Klägerin an Unternehmer veräußerten Reisepaketen wegen eines im Ausland liegenden Ortes der sonstigen Leistung nicht steuerbar? Ist die Verpflegungsleistung eine Nebenleistung zur Hauptleistung Hotelübernachtung?

Steht Deutschland das Besteuerungsrecht für Arbeitslohn zu, den die im Inland ansässige Klägerin von einer internationalen Organisation (hier der OSZE) für eine Tätigkeit im Kosovo bezogen hat, wenn die Klägerin sich im betreffenden Kalenderjahr nicht an mehr als 183 Tagen in dem anderen Staat aufgehalten hat?

Anleger

Kapitalertragsteuer: Anrechnung Ist trotz gleicher Begrifflichkeit "Erstattung" in den jeweiligen gesetzlichen Regelungen (§ 37 Abs. 2 AO, § 36 Abs. 2 EStG, § 44b EStG) eine unterschiedliche Auslegung (formale vs. wirtschaftliche Betrachtungsweise) möglich? Hat der Kapitalschuldner die Kapitalertragsteuererstattungen nach Gutschrift innerhalb eines bestimmten Zeitraums an den Kapitalgläubiger zu überweisen?