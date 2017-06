Ist das anlässlich der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft bestehende Wahlrecht, einen bei der Kapitalgesellschaft selbstgeschaffenen Firmenwert zu aktivieren, zwingend und mit Bindungswirkung für die Eröffnungsbilanz der Personengesellschaft in der Schlussbilanz der Kapitalgesellschaft auszuüben? Kann sich die Wahlrechtsausübung auch aus dem Umwandlungsvertrag ergeben?

Setzt die Berücksichtigung eines Investitionsabzugsbetrags für die geplante Anschaffung einer Photovoltaikanlage bei einem in Gründung befindlichen Unternehmen einen Nachweis der Investitionsabsicht voraus? Genügt bereits eine Investitionsentscheidung und lag eine solche im Streitfall in Gestalt des abgeschlossenen Kaufvertrags bereits vor? Wann ist die Gründungsphase bei einem allein auf den Betrieb der Photovoltaikanlage gerichteten Unternehmen abgeschlossen?

Unternehmer

Vorsteuerberichtigung: Innergemeinschaftliche Lieferung Ist in den Fällen, in denen der leistende Unternehmer nicht seinem unmittelbaren, sondern einem in der Lieferkette nachfolgenden späteren Abnehmer Preisnachlässe oder Rückvergütungen gewährt (sog. indirekte Rabatte) der Vorsteuerabzug gemäß § 17 Abs. 1 Satz 4 UStG auch dann zu berichtigen, wenn der diesen indirekten Rabatt gewährende Unternehmer in der Lieferkette eine innergemeinschaftliche Lieferung ausführt?