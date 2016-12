Unberechtigter Steuerausweis: Inanspruchnahme nur bei Mitwirkung an der Urkundenerstellung Die Heranziehung zur Umsatzsteuer nach § 14 Abs. 3 UStG der in einer Rechnung als Aussteller bezeichneten Person setzt voraus, dass diese an der Erstellung der Urkunde mitgewirkt hat.

Urteil v. 7.4.2011, V R 44/09