Stellt ein Unternehmer seine gewerbliche Tätigkeit ein, liegt darin nicht notwendigerweise eine Betriebsaufgabe i. S. von § 16 Abs. 3 EStG. Nach § 16 Abs. 3b EStG liegt keine Betriebsaufgabe vor, wenn ein Fall der Betriebsunterbrechung oder der Betriebsverpachtung im Ganzen vorliegt.

Unter welchen Voraussetzungen dies bei einer Betriebsaufspaltung anzunehmen ist, erfahren Sie in diesem Video von Prof. Dr. Alexander Kratzsch.

Weitere Videos zu aktuellen Themen

Um weitere Videos zu aktuellen Themen zu schauen, melden Sie sich kostenlos als Test-User: in auf Daily Tax, der neuen Wissensplattform von Experten für Experten.

Bei Daily Tax sparen Sie nicht Zeit durch innovative Formate, Sie eignen sich gesetzliche Neuerungen und branchenrelevantes Wissen auf eine unterhaltsame und anschauliche Art und Weise an. Im Vordergrund stehen dabei immer die Praxisrelevanz und Handlungstipps für die Umsetzung in Ihrem Arbeitsalltag. So sind Sie bestens für eine vorausschauende Beratung gerüstet.