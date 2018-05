Der Umsatz bei den großen WP-Gesellschaften ist auch 2012 gestiegen. Bild: Marko Greitschus ⁄ www.pixelio.de

Eine deutliche Umsatzsteigerung konnten die wichtigsten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Jahr 2012 erzielen.

Die 25 wichtigsten Gesellschaften der Branche in Deutschland steigerten die Erlöse um durchschnittlich 5,6 %, wie der Marktforscher Lünendonk am Montag in Frankfurt berichtete. Das lag zwar unter dem Wert des Jahres 2011 mit 6,5 %, aber immer noch deutlich über dem Wachstum der Wirtschaftsleistung von 0,7 %. Umsatzstärkste Gesellschaft blieb PwC mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum von 4,3 % auf mehr als 1,5 Mrd. EUR. In diesem Jahr erwarten die Unternehmen im Schnitt 4,5 % mehr Umsatz.