So vermeiden Sie häufige Fehler bei der Gebührenabrechnung

Vorsicht bei der Zeitgebühr aus "erzieherischen Gründen". Häufig wird dem Mandanten nämlich neben der Buchführungsgebühr (z. B. 5/10) eine Zeitgebühr für das Sortieren ungeordneter Belege (z. B. 2 Stunden pro Monat) in Rechnung gestellt. In einem Rechtsstreit würde der Gutachter feststellen, dass das Sortieren ungeordneter Belege zum Kernbereich der Buchführung gehört, mithin nicht gesondert abrechnungsfähig ist. Sämtliche Stundenansätze würden ersatzlos gestrichen. Eine Erhöhung des 5/10-Ansatzes entsprechend dem tatsächlichen Aufwand wäre wie vorstehend ausgeführt (siehe Gebührentatbestände) aufgrund der Ermessensausübung nicht möglich. Bereits vereinnahmte Beträge wären zu erstatten.

7. Rechenzentrumskosten Die Kosten des Rechenzentrums sind in der Regel (Ausnahmen §§ 33 Abs. 4 und 34 Abs. 4 StBGebV) allgemeine Geschäftskosten i.S.d. § 3 Abs. 2 StBGebV, mithin in den allgemeinen Gebühren enthalten. Häufig werden sie jedoch gesondert in Rechnung gestellt.