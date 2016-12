13.04.2012 | Kanzlei & Co.

Für die Karriere wird berufliche Weiterbildung immer wichtiger. Doch wie ist das Lernen neben Beruf und Familie zu schaffen und wie lässt sich eine Fortbildung finanzieren? Die Stiftung Warentest hat zwei neue Leitfäden herausgebracht, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Fast 400.000 Deutsche bilden sich jährlich per Fernunterricht weiter. Die Lehrgänge enden oft mit klangvollen Abschlüssen wie "Diplom" oder "Zertifikat". Doch was besagen diese Abschlüsse wirklich? In ihrem Leitfaden "Fernunterricht" klärt die Stiftung Warentest über die Unterschiede beispielsweise zwischen einem Hochschulzertifikat und einem Diplom auf. Außerdem verrät der Leitfaden Tricks, wie Kursteilnehmer den richtigen Kurs für sich finden und wie sie Lernkrisen besser meistern.

Ob Gutscheine, Prämien oder Stipendien: Angestellte, Arbeitslose oder Berufsrückkehrer können finanzielle Unterstützung für ihre Initiative beim Lernen bekommen. Der zweite Leitfaden "Weiterbildung finanzieren" gibt einen Überblick über die Fördertöpfe, die es in Bund und Ländern für die Weiterbildung gibt. Außerdem enthalten: Informationen zum Bildungsurlaub und zu Steuersparmöglichkeiten.

Beide Leitfäden stehen online unter www.test.de zum kostenlosen Download bereit.