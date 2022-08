beSt: Neue Berufspflichten für Steuerberater

Hinweis: Schnelle Nutzung durch die Finanzgerichte zu erwarten Ab dem 1.1.2023 stehen die besonderen elektronischen besonderen Steuerberaterpostfächer empfangsbereit zur Verfügung. Schriftstücke, z. B. von der Steuerberaterkammer oder den Gerichten, können ab diesem Zeitpunkt über das besondere elektronische Steuerberaterpostfach an die Berufsangehörigen versandt werden. Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Berufsangehörige bereit ist, Korrespondenz über das besondere elektronische Steuerberaterpostfach zu empfangen. Es ist zu erwarten, dass insbesondere die Finanzgerichte schnell das besondere elektronische Steuerberaterpostfach für die gerichtliche Korrespondenz nutzen werden. Dies bedeutet, dass jeder Berufsangehörige mit der Einrichtung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs zum 1.1.2023 verpflichtet ist, den täglichen Posteingang in dem besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach zu prüfen. Das besondere elektronische Steuerberaterpostfach darf also in keinem Fall ignoriert werden.