Besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach

Hinweis: Qualifizierte elektronische Signatur nicht erforderlich Eine qualifizierte elektronische Signatur ist nicht erforderlich. Es genügt die sog. einfache Signatur, d. h. die einfache maschinenschriftliche Wiedergabe des Namens am Ende des Textes oder die eingescannte Unterschrift (BAG, Urteil v. 14.9.2020, 5 AZB 23/20 zur einfachen Signatur). Eine qualifizierte elektronische Signatur ist daher in dem beSt nicht vorgesehen.