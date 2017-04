20.04.2017 | Top-Thema Geschäftsmodelle und Tätigkeitsfelder für Steuerberater in der Zukunft

Viele Steuerkanzleien benötigen bald einen Kommunikationsmanager.

Bild: Pixabay

"Aufmerksamkeit ist die Währung des 21. Jahrhunderts" lautet auf www.trendone.com ein Mega-Trend. Jeder will geschätzt werden, individuell und aufmerksam behandelt werden. In einer Always-On-Gesellschaft die mobil übers Smartphone und soziale Medien miteinander kommuniziert, erhält die individuelle Ansprache auf allen Kanälen eine zunehmende Bedeutung.

Für die Generation X, also den Ende der 60er geborenen, wird der Wert Nähe noch in Distanz gemessen, das persönliche Gespräch wird als die wichtigste und unverzichtbare vertrauensbildende Maßnahme gesehen. Für die folgenden Generationen ist die relationale Nähe wichtiger, also das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und das wird mit erzeugt und verstärkt durch den Austausch und Likes in sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Wer sich hier verschließt, verpasst den Anschluss an eine ganze Generation.



Die Weiterempfehlung bekommt dadurch eine neue Qualität und Reichweite, und neue Mitarbeiter finden Sie nicht mehr über Stellenanzeigen sondern über Facebook.



Wichtiger Baustein im Kanzleiauftritt



Die Präsenz in den sozialen Medien wird ein wichtiger Baustein im Kanzleiauftritt. Wer das aktiv gestaltet, hat im Wettbewerb eindeutig die Nase vorn. Suchmaschinenoptimierung, nutzenorientierte Inhalte, Videokonferenzen, Online-Gruppendiskussionen oder Gefällt Mir-Klicks bei den Social-Media-Seiten der Mandanten zeigen die Vielfalt der Unternehmenskommunikation der Zukunft. Und wenn Sie dann noch per App auf individuelle Sachverhalte eingehen oder auf Facebook zur Einschulung der Tochter gratulieren, schenken Sie die Aufmerksamkeit, die sich Mandanten wünschen. Eine neue Arbeitsplatzbeschreibung für Mitarbeiter wird der Kommunikationsmanager sein, der alle Kanäle im Blick hat und als Informationsdrehscheibe dient.