19.04.2011 | Kanzlei & Co.

Deutsche Unternehmer setzen verstärkt auf Sponsoring als Marketing- und Werbeinstrument. Doch wie sind Sponsoring-Verträge ertrag- und umsatzsteuerlich zu behandeln? Und welche Vereinfachungsregeln gibt es?

Sponsoring wird in den unterschiedlichsten Bereichen betrieben - am häufigsten im Sport. Doch auch Kultur-, Sozio- und Umweltsponsoring gewinnen an Bedeutung. Entsprechend fragen betriebliche Mandanten Beratung zur steuerlichen Seite solcher Maßnahmen an.