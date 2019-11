Software für betriebswirtschaftliche Beratung

Steuerkanzleien stehen vor großen Herausforderungen. Die fortschreitende Automatisierung baut Druck auf, neue Strategien sind gefragt. In der datenbasierten betriebswirtschaftlichen Beratung liegt die große Chance, ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld aufzubauen. Doch wie lässt sich dieses Potenzial heben?

Die aktuelle Veranstaltungsreihe "Haufe Better Business on Tour" soll dafür entscheidende Impulse liefern. Hier können Interessenten für zwei Stunden in die Welt der betriebswirtschaftlichen Beratung eintauchen.

Inhalte der Veranstaltung Haufe Better Business on Tour

In einem lockeren Rahmen zeigen Experten, wie einfach der Zugang zu diesem innovativen Geschäftsfeld mit der Software Haufe Better Business ist. Dabei werden auch Denkanstöße gegeben, wie mit der betriebswirtschaftlichen Beratung der Mandanten zusätzliche Honorare generiert werden können. Die Themen im Einzelnen:

Impulse und Ideen: Wie lassen sich aus der datenbasierten betriebswirtschaftlichen Beratung neue Honorarchancen generieren? Mit welchen Argumenten können Mandanten vom Nutzen überzeugt werden?

Wie lassen sich aus der datenbasierten betriebswirtschaftlichen Beratung neue Honorarchancen generieren? Mit welchen Argumenten können Mandanten vom Nutzen überzeugt werden? Live-Einblick: Einstieg, Anwendung, Funktionen, die auf die betriebswirtschaftliche Mandantenberatung und die Prozesse in der Steuerkanzlei zugeschnitten sind.

Tools in der Praxis: So können Berater ein Monitoring mit Reporting und Frühwarnsystem aufbauen – und Mehrwerte für Ihre Mandanten schaffen.

Haufe Better Business selbst entdecken: Es kann getestet werden, wie sich die Arbeit mit dem Programm anfühlt. An der Seite eines Referenten können ausgewählte Funktionen angesteuert werden.

Netzwerken: Bei Fingerfood und Drinks gibt es Gelegenheit, mit den Referenten und Kollegen ins Gespräch zu kommen.

Hier finden Sie die Veranstaltung

Die "Haufe Better Business on Tour" wird in verschiedenen Städten in Deutschland veranstaltet. Den Auftakt machen München (03.12.2019, 17:00 - 19:00 Uhr) und Stuttgart (11.12.2019, 17:00 - 19:00 Uhr), weitere Termine folgen in Kürze. Mehr Informationen und Anmeldung

Referenten

Jörg Niermann, Dipl. Betriebswirt, ist Co-Founder und Vorstand von CANEI digital AG und Geschäftsführer der HAUFE-CANEI GmbH & Co. KG. Er bringt 20 Jahre Erfahrung in der digitalen Transformation von Unternehmen und der Automatisierung von Geschäftsprozessen ein.

Stefan Nowak, Dipl. Volkswirt, ist als Bereichsleiter Product Management bei der Haufe Group tätig und Geschäftsführer der HAUFE-CANEI GmbH & Co. KG. Als ehemaliger Senior Associate in der nationalen und internationalen Steuerberatung von PriceWaterhouseCoopers bringt er steuerfachliche Expertise mit.