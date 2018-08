Beispiel: Vorteilsberechnung bei Inhaber von Firmenwagen Ein IT-Experte ist jeweils von Montag bis Donnerstag am Firmensitz in Mannheim tätig (Entfernung zur Wohnung 40 Km). Jeweils freitags arbeitet er ganztägig an der Zweigniederlassung in Karlsruhe, wo er auch wohnt. Für die Fahrten steht ihm ein Firmenwagen mit einem Bruttolistenpreis von 50.000 EUR zur Verfügung. Nach dem Anstellungsvertrag ist der Arbeitnehmer dem Filialbetrieb in Karlsruhe als erste Tätigkeitsstätte zugeordnet (Entfernung zur Wohnung 3 Km). Aufgrund der arbeitsrechtlichen Festlegung ist der Betriebsstätte in Karlsruhe die erste Tätigkeitsstätte des IT-Angestellten. Auf den Umfang der dort verrichteten Arbeitsleistung und die Tatsache, dass er überwiegend in Mannheim arbeitet, kommt es nicht an. Für die Firmenwagenbesteuerung sind die wöchentlichen Fahrten nach Karlsruhe anzusetzen. Der monatliche geldwerte Vorteil berechnet sich wie folgt: Geldwerter Vorteil für Privatfahrten (1 % von 50.000 EUR) 500 EUR Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte (0,03 % × 50.000 EUR × 3 km) 45 EUR Lohnsteuerpflichtiger Sachbezug Firmenwagen 545 EUR Die Fahrten nach Frankfurt sind eine berufliche Auswärtstätigkeit, die beim Firmenwagen keine Besteuerung auslöst. Hätte der Arbeitgeber als erste Tätigkeitsstätte den Hauptsitz in Mannheim festgelegt, wäre der geldwerte Vorteil für die Arbeitgeberfahrten mit 600 EUR (Entfernung 40 km) pro Monat deutlich höher ausgefallen.