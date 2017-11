Häufig nehmen Arbeitnehmer bis zum Bilanzstichtag den ihnen zustehenden Jahresurlaub nicht vollständig. Sie müssen dann beim Jahresabschluss für noch nicht genommene Urlaubstage eine sog. Urlaubsrückstellung bilden. Diese nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind zu bewerten und am Bilanzstichtag in Form einer Rückstellung (gewinnmindernd) zu berücksichtigen. Hier erfahren Sie mehr über die Berechnungsmethoden und deren Vor- und Nachteile.Weiter