Persönlichkeitstypen

Nachhaltiger Erfolg in der steuerlichen Beratung basiert neben Fachkompetenz auch auf erfolgreicher und gelingender Kommunikation. Eine gute Kommunikation gelingt, wenn sie bewusst geführt wird. Dabei ist es wichtig, mit welcher Einstellung Sie Ihrem Gesprächspartner – Mandant, Kollege oder Mitarbeiter – gegenübertreten.

Welcher Persönlichkeitstyp sind SIE?

Anleitung: Bitte beantworten Sie für sich die folgenden Fragen. Es ist nur eine Antwort möglich. Jede Antwort ergibt 3 Punkte, in Summe ergeben sich somit 39 Punkte. Addieren Sie am Ende die Punkte, kategorisiert nach A, B, und C. Die Auflösung, welcher Persönlichkeitstyp Sie sind, erfahren Sie im Online-Seminar!

1. Sie haben schon immer - eine besondere Begabung fürs Organisieren von Handlungsabläufen C __ - ein besonderes Gespür für die Stimmung anderer Menschen A __ - die Fähigkeit, gedankliche Zusammenhänge rasch zu erfassen B __ 2. Gelegentlich denken Sie von sich, - Ich mache zu viel für andere A __ - Ich denke zu viel nach B __ - Ich bin zu genau, zu perfekt C __ 3. Früher haben Sie öfter den Fehler gemacht, - Dinge vor sich herzuschieben B __ - Zu rasch zu handeln C __ - Nur ihrem Gefühl zu folgen A __ 4. Heute (später) haben Sie gelernt, - Mehr auf Ihr Gefühl zu hören C __ - Tatkräftig zu handeln B __ - Sich zuerst Klarheit zu verschaffen A __ 5. Besonders wertvoll sind Ihnen - Wissen und Erkenntnis A __ - Erfolgreiches Handeln B __ - Das Wohlbefinden anderer C __ 6. Lob und Anerkennung - Ist Ihnen etwas peinlich C __ - Ist Ihnen angenehm B __ - Macht Sie misstrauisch A __ 7. Sie sprechen eher - Monoton B __ - Lebendig A __ - Nachdrücklich C __ 8. Ihre Stimme klingt eher - Zu laut C __ - Zu leise B __ - Zu scharf A __ 9. Wenn es jemanden schlecht geht, - Denken Sie intensiv über Lösungen nach B __ - Geben Sie sofort praktische Ratschläge C __ - Zeigen sie spontan Mitgefühl A __ 10. Andere erleben Sie als besonders - Verlässlich C __ - Verständig B __ - Liebenswürdig A __ 11. Manchmal bekommen Sie zu hören, Sie seien zu - Emotional in Ihren Entscheidungen A __ - Unbeirrbar in Ihrem Denken C __ - Sachlich in Gefühlsangelegenheiten B __ 12. Sie können schlecht - Mit Kritik umgehen B __ - Komplimente annehmen C __ - Ungewissheit aushalten A __ 13. Sie sind schon immer (vier von sechs Eigenschaften sollten zutreffen) - Geradlinig, fleißig, pflichtbewusst, genau, kameradschaftlich, humorvoll C __ - Nachdenklich, ausgleichend, ruhig, verständnisvoll, vernünftig , witzig B __ - Dynamisch, kommunikativ, einfühlend, rasch, gewinnend, spritzig A __ Vorläufige EINSCHÄTZUNG Addieren Sie alle Kreuze - In den A-Kästchen ___ - In den B-Kästchen ___ - In den C-Kästchen ___





