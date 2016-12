06.09.2012 | Download

Gehen Sie aktiv auf Ihre Mandanten zu

Bild: Haufe Online Redaktion

Informieren Sie Ihre Mandanten und nutzen Sie unser kostenloses Musteranschreiben zur anstehenden Einführung der E-Bilanz.

Da viele Unternehmen zunächst die Veröffentlichung der endgültigen Taxonomie abwarteten, wurde das Projekt E-Bilanz in den meisten Unternehmen zurückgestellt.

Nutzen Sie jetzt diese Chance, um neue Aufträge zu generieren! Prüfen Sie die Auswirkungen auf das unterjährige Buchungsverhalten und die Jahresabschlusserstellung Ihrer Mandanten. Gehen Sie aktiv auf diese zu!

Mit dem kostenlosen Muster können Sie Ihre Mandanten gezielt über die Einführung der E-Bilanz informieren.

Zum kostenlosen Download (121 KB | .docx)

Den Mustertext dürfen Sie im Sinne der nachfolgenden Verwertungsformen urheberrechtlich uneingeschränkt nutzen. So können Sie das gesamte Dokument in Ihre Textverarbeitung übernehmen, gegebenenfalls für den Einzelfall beliebig anpassen und als Ihren eigenen Mandantenbrief per E-Mail oder als Brief an Ihre Mandanten versenden. Weiterhin können Sie die Mandanteninformation als HTML-Dokument in Ihren eigenen Internetauftritt integrieren.