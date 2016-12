Koalition will Steuern 2013 senken

04.07.2011 | Kanzlei & Co.

Nun ist es quasi offiziell: 2013 soll es Steuersenkungen geben. Wie hoch sie ausfallen werden, ist noch unklar, und das verwundert kaum. Denn große Spielräume gibt es eigentlich nicht, warnt Finanzminister Schäuble, und tritt weiter auf die Bremse - zum Ärger der FDP.

Trotz weiterhin enger Finanz-Spielräume will die schwarz-gelbe Koalition zum 1. Januar 2013 Steuern und Sozialabgaben senken. Auf dieses Datum im Jahr der Bundestagswahl verständigten sich die Vorsitzenden von CDU, CSU und FDP, wie die Liberalen am Sonntag bestätigten. Konkrete Zahlen zum Umfang der Entlastungen, die bereits vor rund zehn Tagen für 2013 angekündigt worden waren, stehen demnach noch nicht fest.

Das Gesamtpaket soll im Herbst stehen. FDP-Generalsekretär Christian Lindner sprach in der ARD von einem «Grundlagenbeschluss» der Koalitionsspitzen, dem genauere Zahlen folgen würden. Nach ZDF- Informationen aus Koalitionskreisen soll es um einen einstelligen Milliardenbetrag gehen. Mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) war die Erklärung der Parteichefs nach Aussage eines Schäuble- Sprechers abgestimmt. Sie entspreche dem, was der Minister in den vergangenen Wochen erklärt habe.

Die Steuerpläne stellen einen Kraftakt dar, denn die Milliarden- Hilfen für Griechenland zur Euro-Stabilisierung treiben die Schulden Deutschlands in die Höhe. Schäuble muss beim Defizitabbau wieder einen Gang zurückschalten - dies geht aus seinem Haushaltsentwurf für 2012 und dem Finanzplan bis 2015 hervor, der am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll.

Zur anvisierten Steuersenkung will das Kabinett an diesem Mittwoch in Berlin begleitend zur Haushaltsvorlage einen Beschluss fassen, erläuterte FDP-Sprecher Wulf Oehme nach einem Vorabbericht der «Bild»-Zeitung . Auf das genaue Volumen der Entlastungen wolle sich die Koalition bis zum Herbst verständigen und dann parallel zum Bundeshaushalt 2012 einen Gesetzentwurf beschließen. «Ziele sind Steuersenkungen, eine Senkung der kalten Progression und eine Senkung der Lohnzusatzkosten.»

In dem gemeinsamen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend vorlag, erklären die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Philipp Rösler (FDP): «Kleinere und mittlere Einkommen werden zum 1. Januar 2013 steuerlich entlastet, und wir werden die kalte Progression vermindern. (...) Angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung ergeben sich aufgrund höherer Wachstumswerte zusätzliche Handlungsspielräume auf der Einnahmeseite.» Weiter heißt es: «Außerdem werden wir angesichts der guten Beschäftigungslage die Sozialversicherungsbeiträge senken.» Wie die «Bild»-Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr, verständigten sich die Parteichefs in Telefon-Konferenzen auf dieses Vorgehen.

Für die SPD kritisierte der stellvertretende Bundestags- Fraktionschef Joachim Poß das Vorgehen der Koalition: «Es geht nur darum, den Bürgerinnen und Bürgern kurz vor der Sommerpause den Weihnachtsmann zu schicken.»

Trotz Konjunkturbooms und sprudelnder Einnahmen sieht Deutschlands oberster Kassenwart Schäuble angesichts weiterer Milliarden-Risiken kaum Spielraum für Steuersenkungen. Er sagte dem Magazin «Der Spiegel», wenn der Regierungsentwurf für den Haushalt im Kabinett verabschiedet werde, könne sich jeder die Zahlen ansehen. Er verwies auf den Schuldenberg Deutschlands: «Wenn wir im Jahr 2012 eine Neuverschuldung von unter 30 Milliarden Euro eingehen, dann kommen diese zu den rund 1300 Milliarden Euro noch hinzu, die der Bund ohnehin schon an Schulden hat.» Um die Regeln der Schuldenbremse ab 2016 einzuhalten, sei noch ein weiter Weg zu gehen.

Daher will die Koalition auch bei Steuersenkungen an ihren Sparbemühungen festhalten: «Gleichzeitig setzt die Koalition ihren Konsolidierungskurs fort. Die Schuldenregel wird eingehalten», heißt es in dem Papier der Parteichefs. «Die gute wirtschaftliche Entwicklung sorgt aber dafür, dass beides möglich ist: Die Sanierung des Bundeshaushalts und die Entlastung der Bürger.» Weiterer finanzieller Freiraum für die Bürger sei auch für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig: «Dies ist eine wichtige Voraussetzung für mehr Konsum und mehr Investitionen. Die Binnennachfrage wird gestärkt. Steuerpolitik ist damit auch Wachstumspolitik.»

Der CDU-Bundesvorstand will sich an diesem Montag mit dem Thema Steuersenkungen befassen. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe wertete den Beschluss der Parteispitzen als «Bestätigung» des Koalitions- Kurses für Steuerentlastungen, betonte aber auch die Bedeutung des Schuldenabbaus. FDP-Generalsekretär Lindner versicherte: «Was Konsolidierungen (des Haushalts) betrifft, da lassen wir uns von niemandem übertreffen.» Innerhalb der CSU gab es nach «Bild»- Informationen am Freitag Gespräche zwischen der Chefin der CSU- Landesgruppe, Gerda Hasselfeldt, und Seehofer.