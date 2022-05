Im stressigen Alltag sind Videos beliebte Formate, um in kurzer Zeit abwechslungsreich mit dem wichtigsten und neusten Wissen ausgestattet zu sein.

Was verbirgt sich hinter Daily Tax?

Auf der Seite von Haufe Daily Tax erfahren Sie was sie auf der Plattform erwartet. Der entscheidende Mehrwert für Ihre Wissensorganisation liegt in der medialen Aufbereitung. Zur maximal flexiblen Nutzung werden steuerliche Themen in kurzen Einheiten behandelt. So lässt sich schnell die Lücke zum nächsten Termin mit einer sinnvollen Infoeinheit füllen.

Haufe Daily Tax testen

Schauen Sie also gerne hier vorbei für mehr aktuelle Steuer-News im Videoformat. Seit Anfang April können Sie sich auf der kostenlosen Beta-Version der Plattform Daily Tax registrieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.