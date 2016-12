Häusliches Arbeitszimmer: Praxisfälle zum Anwendungsschreiben

21.04.2011 | Kanzlei & Co.

Im März hatte sich das BMF detailliert zum Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach dergesetlichen Neuregelung geäußert. Wir zeigen Ihnen hierzu zwei wichtige Praxisfälle mit Lösungen.

Praxisfall 1: Erzielung unterschiedlicher Einkünfte

Ein Angestellter nutzt sein Arbeitszimmer zu 40 % für seine nicht selbstständige Tätigkeit und zu 60 % für eine unternehmerische Nebentätigkeit. Für die Nebentätigkeit steht ihm kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, wohl aber für die Haupttätigkeit. An Aufwendungen sind für das Arbeitszimmer insgesamt 1.500 EUR entstanden.

Fragestellung: Wie sind die Aufwendungen i. H. v. 1.500 EUR zu behandeln? Sind sie abzugsfähig?

Lösung: Die Aufwendungen sind nach dem Verhältnis der jeweiligen Nutzung aufzuteilen. Auf die nicht selbstständige Tätigkeit entfallen 500 EUR (40 % von 1.500 EUR), die nicht abgezogen werden können. Auf die Nebentätigkeit entfallen 750 EUR (60 % von 1.500 EUR), die – da 1.250 EUR nicht überstiegen werden – als Betriebsausgaben abgezogen werden können.

Praxisfall 2: Arbeitszimmer für nebenberufliche Anwaltstätigkeit

Rechtsanwalt P ist in einer größeren Kanzlei vollzeitbeschäftigt. Daneben empfängt er (nebenberuflich und auf eigene Rechnung) Mandanten an zwei Abenden/Woche in einem für Mandantenbesuche hergerichteten Zimmer in dem von ihm selbst genutzten Haus. Der Raum ist mit Schreibtisch, Sessel, Couch, Telefon, Computer mit Zubehör etc. ausgestattet.

Fragestellung: Sind die Aufwendungen für den Arbeitsraum (4.000 EUR) und für Arbeitsmittel (1.000 EUR für PC etc.) als Betriebsausgaben abziehbar?

Lösung: Zu klären ist zunächst, ob § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG anwendbar ist. Dies setzt voraus, dass P ein "häusliches" Arbeitszimmer nutzt, da die Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG nur in diesem Fall einschlägig ist.