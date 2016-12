Gute Noten für den Standort Deutschland

Deutschlands Mittelstand ist einer Studie zufolge mit den politischen Rahmenbedingungen so zufrieden wie seit Jahren nicht. 87 Prozent der Mittelständler bewerten das politische Klima in Deutschland positiv, fast jeder Dritte (30 Prozent) sieht derzeit sogar überhaupt keine Probleme. Das geht aus einer repräsentativen Studie unter rund 3000 Geschäftsführern und Inhabern mittelständischer Betriebe hervor, die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young am Freitag in Stuttgart vorlegte.Weiter