Gewinnspiel zur 56. Münchener Steuerfachtagung

21.02.2017 | In eigener Sache

Bild: Stephan Bratek ⁄ pixelio.de

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und eine von zwei Kongress-Karten (für beide Kongresstage) gewinnen!

Wie jedes Jahr steht im Mittelpunkt der Münchner Steuerfachtagung das Fachprogramm. Es werden hochkarätige Experten als Referenten erwartet. Erleben Sie die 2-tägige Steuerfachtagung mit überzeugendem Programm selbst.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil und gewinnen Sie eine von zwei Kongress-Karten!



Highlights am Haufe Stand

Wie wird die Zukunft der Steuerberatung aussehen? Auf welche Weise wird die Digitalisierung Ihre Kanzlei verändern? Welche Geschäftsmodelle werden zukunftsfähig sein? Fragen, auf die wir eine Antwort finden müssen.

Seit 20 Jahren begleitet Haufe Steuer Office seine Kunden sicher und effizient durch den Steuerberater-Alltag. Und auch in Zukunft wird Haufe Ihr richtiger Partner sein.

Darauf möchten wir mit Ihnen anstoßen. Kommen Sie am Haufe Stand vorbei und trinken Sie einen Cocktail mit uns an.



Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und eine Konggresskarte gewinnen