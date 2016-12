26.05.2011 | Kanzlei & Co.

Egal ob im In- oder Ausland, Ferienwohnungen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Unser Top-Thema fasst die wichtigsten steuerlichen Aspekte zusammen.

Nicht nur Gutbetuchte hegen den Wunsch, Freizeit und Urlaub in den eigenen vier Wänden zu verbringen, viele Berufstätige wählen den Zweitwohnsitz in Zeiten des Internets sogar bereits als heimischen Vollarbeitsplatz in einer Ferienimmobilie. Dieser Trend zeigt sich auch an der Vielzahl jüngst ergangener Urteile zur Ferienwohnung.