Beispiel: Erwerbsnebenkosten S (Käufer) erwirbt durch notarielle Urkunde eine Eigentumswohnung zu einem Kaufpreis von 100.000 EUR an und verpflichtet sich zur Übernahme der Erwerbsnebenkosten. Vereinbarungsgemäß erstattet die Veräußerin dem S später diese Kosten.

Grunderwerbsteuerlich sind die vom Käufer zu tragenden Erwerbsnebenkosten (Kosten der Beurkundung des Kaufvertrags, der Auflassung, der Eintragung ins Grundbuch) keine Gegenleistung nach §§ 8 Abs. 1, 9 GrEStG. Denn der Käufer schuldet diese Kosten nicht dem Verkäufer, sondern Dritten. Auch wenn sich der Käufer im Grundstückskaufvertrag ausdrücklich zur Übernahme dieser Erwerbsnebenkosten verpflichtet, erhöht dies die Bemessungsgrundlage nicht. An einer Gegenleistung an den Veräußerer fehlt es zudem bei einer vertraglichen Vereinbarung, wonach der Erwerber die Erwerbsnebenkosten trägt und diese Kosten vom Verkäufer erstattet werden. Demgemäß besteht die Verpflichtung des Veräußerers, dem Erwerber die Erwerbsnebenkosten zu erstatten, die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage von 100.000 EUR (vgl. BFH, Urteil v. 17.4.2013, II R 1/12).