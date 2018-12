Die Beratungsfirma Ernst & Young will in Deutschland im laufenden Geschäftsjahr noch einmal 1500 neue Mitarbeiter einstellen.

Voraussetzung sei eine stabile konjunkturelle Entwicklung, kündigte Deutschlandchef Georg Graf Waldersee am Montag bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt am Main an. Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Ernst & Young 1.200 neue Mitarbeiter geworben. Ende Juni beschäftigte die Beratungsfirma in Deutschland 7.918 Mitarbeiter.



Die Wirtschaftsberatung hatte 2012/2013 in Deutschland ihren Umsatz stärker als geplant um 9,2 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro gesteigert. Ernst & Young macht gut eine Milliarden Euro Umsatz mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Das Wachstum sei Ergebnis der Neuausrichtung, sagte Waldersee. Teams werden inzwischen aus verschiedenen Fachbereichen und Ländern zusammengestellt. In diesem Jahr plant Waldersee dennoch nur mit einem Umsatzplus von sieben Prozent. Angaben zum Gewinn macht die Firma nicht.



Weltweit steigerte Ernst & Young seinen Umsatz um 5,8 Prozent auf 25,8 Milliarden US-Dollar. Die Beratungsfirma plant ein neues Markenimage: Künftig firmiert sie nur noch unter ihren Initialen "EY"