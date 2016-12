E-Bilanz: Aktueller Stand

28.07.2011 | Kanzlei & Co.

Die Pilotphase für die E-Bilanz ist vorbei und das BMF hat den Entwurf eines Anwendungsschreibens zu § 5b EStG veröffentlicht. Unser Top-Thema zeigt, wie die Unternehmen jetzt die Umstellung angehen sollten.

Der aktuelle BMF-Entwurf zur E-Bilanz vom 1. Juli 2011 heizt die Spekulationen um eine weitere Verschiebung der Erstanwendung erneut an. Die Finanzverwaltung will ihr Schreiben aber nicht in diese Richtung verstanden wissen. Darüber hinaus enthält der überarbeitete Entwurf klarstellende Definitionen.