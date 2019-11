Dr. Staub & Partner: Tradition und Innovation

3 Fragen an Dr. Marcus Staub 1. Wieviel Innovation steckt in Ihrer DNA? Ich bin ein sehr innovationsfreudiger Mensch. Ich habe mich schon immer gerne um EDV-Themen gekümmert, habe mir mit sechzehn Jahren selbst das Programmieren einigermaßen beigebracht und mit achtzehn als Student mein Studium damit verdient, dass ich Softwarepakete für Mandanten entwickelt habe. Dann ging das weiter, dass ich für die Kanzlei Lösungen entwickelt habe – Lösungen, die die DATEV damals noch nicht angeboten hat. Ja, Innovation, EDV, das ist mein Thema. 2. Sehen Sie sich als Widerspruch zur These, dass nur junge Leute etwas mit dem Thema "Innovation" anfangen können? Innovation und Alter ist natürlich ganz klar ein Thema. Ich glaube aber, dass man auch in dem Alter Richtung fünfzig das Thema Innovation noch sehr gut vorantreiben kann. 3. Sind Ihre Mitarbeiter auch "Veränderer"? Staub: Die Mitarbeiter bei uns in der Kanzlei sind tatsächlich Veränderer, weil sie immer wieder mit einzelnen Punkten kommen und sagen "Das läuft nicht gut" oder "Hier gibt es Verbesserungsmöglichkeiten". In regelmäßigen Jour Fixes, an denen Kanzleiführung und Mitarbeiter teilnehmen, werden diese Verbesserungsvorschläge auf Umsetzbarkeit geprüft. Das führt dazu, dass die Mitarbeiter sich an der Stelle auch ernst genommen fühlen und wir auch von dem Erfahrungsschatz der Mitarbeiter tatsächlich profitieren können. Also klassische Win-Win-Situation.