Übergeordnetes Konzept erkennbar

Steuer 1: Was empfinden Bewerber, die in die Kanzlei kommen? Lipczinsky: Die Atmosphäre ist eher konservativ, seriös, aber auch einschüchternd. Es fehlt die Leichtigkeit. Man stellt sich die Fragen „Wie präsentiert sich mein Gesprächspartner?“, „Ist er einschüchternd?“. Es kommen vielleicht Erinnerungen an eine Gardinenpredigt, die man einmal in einer solchen Umgebung erhalten hat. So etwas ist im sogenannten Tagebuch der Psyche fixiert.