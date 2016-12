Auf ergonomische Lösungen achten

18.10.2012 | Top-Thema Das Wohlbefinden steigern

Eine gute Mischung aus sitzender, stehender und gehender Tätigkeit ist gesundheitsfördernd. Ergonomische Stühle sowie kombinierte Steh-Sitz-Schreibtische helfen.

Die IAO-Studie zeigt auch, dass der Ergonomie des Arbeitsplatzes eine große Bedeutung zukommt. Aus der Studie geht hervor, dass die Mischung aus 60 % sitzender und 30 % stehender Tätigkeit gesundheitsfördernd ist. Die übrigen 10 % solle man in Bewegung, sprich gehend, absolvieren. Der jährliche Bericht der gesetzlichen Krankenkassen belegt, dass Rücken- und Skeletterkrankungen nahezu ein Viertel aller Fehltage verursachen. Ergonomische Stühle, die auf die Körpermaße eingestellt werden, sowie kombinierte Steh-Sitz-Schreibtische lassen die Kosten spürbar sinken und steigern nebenbei die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.

Alles in einem Gebäude vereint?

Ernst & Young will bei seinem geplanten Neubau am Stuttgarter Flughafen all diesen Faktoren gerecht werden. Im April 2015, so ist es geplant, beziehen die 1.500 Mitarbeiter des Branchenriesen einen futuristischen Neubau. Die Flughafen Stuttgart GmbH investiert als Eigentümerin des Gebäudes etwa 100 Mio. EUR in das Projekt. Das Unternehmen plant viele Kommunikationszonen mit Stehtischen, Würfeln oder Möbellandschaften im Stile einer Lounge. Dort sollen künftig die Ideen sprudeln und mit multimedialer Unterstützung über digitale Weißwandtafeln direkt in das IT-System einfließen.

Bei der Innengestaltung zählt auch die Meinung der Angestellten. Mithilfe einer Datenbank werden derzeit Ideenpools gebildet, aus denen dann die Lösungen entwickelt werden sollen. Auch über Feng Shui wird bei Ernst & Young nachgedacht. „Wir überlegen gerade, ob wir uns in dieser Richtung beraten lassen. Viele Mitarbeiter haben schon jetzt ihre Büros nach Maßgaben dieser Lehre eingerichtet“, sagt der Geschäftsführer für die Region Südwest, Mark Smith.

